Profil #généraliste, jai 2 années dexpérience au sein de l#équipe #opérationnelle dune #Fondation dentreprise. Jy ai rempli des missions variées : de linstruction et suivi des #ProjetsInnovants et solidaires à la mise en place administrative des #partenariats et lorganisation dactions de #communication interne et externe.

Toujours prête à apprendre, je lis et comprends langlais et lespagnol aussi bien que la musique. Jai à cœur davoir un #impact positif sur le monde.