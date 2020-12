Chris SHELDON est un artiste aux influences variées, habitué à travailler sur commandes éditoriales, parolier de divers artistes francophones (France, Belgique, Québec,... Jean-Luc Lahaye, Elya, Gaby, Rizabanne, Patty Varen,...), de comédies musicales (Le Dernier Tsar, Erzsebeth,...), auteur de livre-CD de contes pour enfants, manager d'artistes,...

Il anime, entre autres choses, des stages et des ateliers d'écriture de chansons à destination du grand public, des master class professionnelles et des rencontres-conférences autour du métier de parolier.

Pour répondre à la demande de beaucoup d'artistes, Chris fait aussi du coaching scénique et d'interprétation, pour interprète solo ou des groupes, en privé ou en résidence,...



Pour plus d'info, de textes, l'actu, la bibliographie, la discographie, des écoutes,...:



http://www.chris-sheldon.com

http://www.deezer.com/fr/playlist/115450521

http://facebook.com/chris.sheldonparolier



