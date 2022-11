Christ Alberic EDZIMA BOULINGUI

Je suis un jeune homme a la recherche d'un emploi,car je suis titulaire d'une licence en biochimie option chimie organnique et d'un DUES en science de la vie et la terre a USTM.mais j'ai deja travailler dans une brasserie du gabon dans le domaine de fabrication du secteur de production;donc je suis libre a toute proposion actuellement.



Mes compétences :

Microsoft Excel,world assez bonne

anglais -francais bonne

lecture,musique et le sport sont mes favories

Hazard Analysis and Critical Control Point

Microsoft Excel

Microsoft Windows 10

Microsoft Word