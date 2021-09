Christabelle AUBRAS (CHRISTABELLE AUBRAS)

Je suis une anthropologue avec une maîtrise dans les nouveaux modes de médiations. Formé dans la gestion de projet ainsi qu'à la médiation socioculturelle.

Mon profil se compose de diverses compétences acquises tant par ma formation scolaire que par mes expériences professionnelles. Jai eu loccasion de mouvrir et de m'intéresser aux autres, à la diversité, aux codes de groupes sociaux, de cultures ou de sociétés différentes. Adopter une approche inclusive. Apprendre à partir du partage des connaissances et des pratiques. Je suis ouverte avec un sens facile du relationnel et une vraie envie d'apprendre.