Christel DARQUIÉ (DARQUIE)

A l'occasion d'une mobilité familiale en région parisienne, jai intégré le Programme de Management Général de lécole EM Lyon (campus de Paris, diplômée en janvier 2019).

Passionnée par limportance de la performance et de lexpérience Client, ceci ma permis de mettre en perspective mes expériences professionnelles avec lambition de prendre en charge un service ou une unité opérationnelle au sein dun département Client, Supply Chain ou Qualité.

Il serait pour moi idéal de pouvoir allier ma sensibilité acquise professionnellement dans lindustrie du luxe et mon vif intérêt pour cet univers.



Orientée Clients pour atteindre la performance dun unité opérationnelle, gestion de projet, gestion de la Qualité (non-conformités), recherche de solutions dans un processus damélioration continue et doptimisation. Mentalité entrepreneuriale. Goût pour le challenge, pour la nouveauté.

Optimiste, positive, dynamique, motivée, active, bienveillante.

Avec plus de 9 ans dexpérience dans le domaine du retail de luxe, je souhaiterais rejoindre une nouvelle équipe au sein de laquelle je saurais être force dexécution et atteindre les objectifs fixés.