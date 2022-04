Christel LEFEBVRE

Les démarches administratives sont rarement une partie de plaisir !



Votre courrier s’entasse, vos formalités administratives deviennent compliquées à gérer ou elles représentent une perte de temps, je suis là pour vous aider, vous accompagner et vous permettre de garder le contact avec l'extérieur, qu’il s’agisse de l’administration, de votre famille ou de tout autre organisme.



En quoi puis-je vous aider :



Rédiger une lettre, répondre à un courrier, remplir un formulaire, adresser une commande, obtenir un remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, régler et archiver vos factures, classer et archiver votre courrier, prendre des rendez-vous avec des médecins ou autres, vous faire des recommandations et vous informer de vos droits, me rendre dans les différentes administrations pour vous… telles sont les différentes aides que je peux vous proposer.







Mes compétences :

Gestion administrative

Secrétariat

Services