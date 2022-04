Christel LEGAY

Une vie très posée à l'heure actuelle, car sans emploi, et pourtant la tête pleine d'envie et de projets, de rêves... J'ai quitté la visite médicale en 2010, une décision pas facile à prendre, car on sait ce que l'on laisse, en étant consciente qu'il sera difficile, voire improbable, de retrouver un équivalent.... Pourtant je l'ai fait, en restant toujours positive, et en gardant en tête l'adage qui me caractérise " Carpe Diem, et tout va aller de toute façon..." Ce virage professionnel, qui m'a mené à un statut de sans emploi, m'a menée à un tournant personnel , puisque j'ai rencontré celui qui est mon mari depuis le 31 décembre 2012. De femme active divorcée avec 3 enfants, je suis passée à femme sans emploi, mariée et 3 enfants.... Mon carpe Diem s'est révélé, car je n'imaginais pas changer de vie.... Maintenant je prends le temps de trouver un emploi qui me corresponde, mais ça va arriver, car mes envies de voyage me reprennent.... Trop important pour moi, donc ça va le faire....



Mes compétences :

Décoration d'intérieur

Voyages