Christel PITAUD

Bras droit et facilitatrice, j'interviens sur les différents aspects liés au travail et obligations du manager en gérant le quotidien, l’occasionnel et l’exceptionnel.



Ma mission :

* Gérer la partie administrative et prendre en charge les relations internes et externes de l’entreprise.



Mon rôle :

* Rédiger les courriers, notes de synthèse, mémos et comptes rendus de réunion

* Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des processus administratifs

* Réceptionner les appels, filtrer et transmettre les informations (courrier, messagerie, téléphone, internet, intranet, etc.)

* Mettre en place, coordonner les plannings, tenir les agendas personnels et partagés et prendre les rendez-vous

* Organiser des réunions et préparer les dossiers de présentation

* Organiser les déplacements et gérer les réservations diverses

* Concevoir des outils de suivi de l’activité de la structure, des tableaux de bord et effectuer les mises à jour

* Vérifier les notes de frais, etc.



Mes compétences :

* Grande discrétion

* Très bonne capacité rédactionnelle et très bonne orthographe

* Autonomie, créativité et curiosité

* Capacité d’analyse, d’adaptation et d’écoute,

* Esprit d’initiative

* Organisation, méthode, polyvalence

* Très bonne présentation, bonne élocution et aisance relationnelle

* Goût pour le travail collaboratif et les nouvelles technologies



Mon objectif : Rester la personne de confiance

* nécessaire à la bonne marche de l’entreprise

* indispensable à son manager pour lui faire gagner du temps et développer son efficience

* à l'écoute des équipes.



Au plaisir d'échanger !

Vous pouvez me joindre au 06 70 96 22 13 ou pitaud.christel@neuf.fr