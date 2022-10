Coach certifiée cabinet Chrysippe, j'interviens en coaching de vie, coaching professionnel et coaching d'orientation scolaire.



Je vous accompagne dans l'élaboration de vos projets personnels et professionnels. J'accompagne les jeunes adultes dans la définition de leur projet d'orientation et les moins jeunes dans leurs envies de reconversion. Mon rôle est de vous fournir les outils pour lever les doutes et les peurs qui vous freinent.