Christelle ALLAM-NDOUL

En quelques mots....



Je suis déterminée, ambitieuse, motivée ,compétitive et à l'écoute de ce qui m'entoure.



Actuellement étudiante en école de commerce, j'ai le souhait de devenir Chef de projet digital.



Mon parcours est largement influencé par mes échanges académiques (Macau, Chili) ,mes

expériences professionnelles ainsi que mes expériences personnelles( voyages, hobbies...).



Mes échanges académiques m'ont permis de perfectionner anglais et espagnol ainsi que

d'acquérir une dimension internationale et une ouverture d'esprit.



Professionnellement, j'ai appris rigueur, collaboration , patience et perseverance.





Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter , ça sera une joie de vous répondre!!!