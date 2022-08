Christelle BONNARD

UNE COLLECTION IRRÉSISTIBLE ET QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

En parcourant ce site web, vous constaterez que la collection Victoria cultive toute une palette de styles : traditionnel ou avant-gardiste, sobre ou sophistiqué, discret ou brillamment orné.



Chaque femme trouvera ainsi, dans la collection Victoria, les bijoux qui lui vont…et qu’elle portera avec plaisir, saison après saison, année après année, avec la garantie d’un bijou de qualité.



UNE EQUIPE PASSIONNÉE !

Les bijoux Victoria sont minutieusement conçus par des professionnels amoureux de leur métier.



UN LABEL DE QUALITÉ :

Tous les bijoux Victoria en Argent et Argent rhodié sont certifiés Argent massif 925/000.Tous les bijoux Victoria en Acier sont certifiés Acier 316L.



Les bijoux Victoria sont garantis sans risque d’allergie due au nickel conformément aux directives européennes et sont régulièrement contrôlés en laboratoire (Laboratoires Dubois-Suisse).



Tous les bijoux Victoria portent le poinçon d’authenticité Victoria.



UNE GARANTIE EN OR 2 ANS :

Tous les bijoux Victoria en plaqué or sont réalisés dans des bains d'or 18 carats et bénéficient d'un Certificat de Garantie Internationale de 2 ans contre tout défaut de fabrication.



