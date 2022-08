Christelle BUREAU

Dynamique, j'ai une grande facilité d'adaptation, et j'aime le travail en équipe.

Mais je sais egalement travailler en entière autonomie.

J'ai le goût du challenge.

J'ai une très bonne maîtrise des langues anglaise et espagnole. Et une bonne connaissance de l'italien.

Je suis actuellement Assistante commerciale export dans une entreprise qui fabrique du materiel gazier et petrolier et qui exporte son materiel vers l'Afrique, les pays du Maghreb, et le Perou.

Je souhaite faire evoluer ma carrière en intégrant une entreprise innovante et tournée vers l'internationnal. J'aimerais occuper un poste à responsabilités.



Mes compétences :

Parfaitement Trilingue

Bonnes connaissances informatiques

Bonne maitrise du credit documentaire et des incot

Bonne maitrise des relations avec les transporteur

Connaissance du Commerce International

Interface entre le Directeur Commercial et les com

J'ai aujourd'hui 17 ans d'experience en tant qu'As

Gestion des déplacements de la direction et du per

Organisation de salons (réservation emplacement de

Assistanat Administration des ventes