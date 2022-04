Christelle CARIOU

Installée depuis 2 ans dans le Centre Commercial Carrefour Market à Ingré,

je peux dire que ma réussite est ma liberté de Chef d'entreprise.

Enfin libre et autonome !



Merci à Alain Bonhomme, qui m'a permis de suivre le stage de création d'entreprise, réalisé en huit semaines fin 2007, probablement l'élément déclencheur.

Merci à Loiret Initiative qui m'a permis de finaliser mon projet grâce au prêt d'honneur.

Merci au Crédit Mutuel d'Ingré de m'avoir fait confiance.

Merci à Arnaud Villedieu et Caroline Morineau, mon cabinet comptable d'Ingré d'être à mes côtés depuis le tout début.

Merci à Patrick Monnier Directeur de Carrefour Market d'Ingré pour avoir accepté l'installation de ma bijouterie et pour les conseils qu'ils me prodiguent chaque fois que j'en ai besoin.

Merci à tous ceux que j'ai oublié et qui sont à mes côtés.



Je vous accueille du mardi au dimanche :



- le mardi de 9h à 12h et de 15h à 19h

- le mercredi de 15h à 19h

- le jeudi de 9h à 12h et de 15h à 19h

- le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h

- le samedi de 9h à 19 h

- et le dimanche de 10h à 13h



Je propose une large gamme de bijoux argent, plaqué-or,acier pour femmes,enfants,hommes, des montres, des sacs,des minéraux et de l'ambre.

Je propose aussi un service de réparations pour tous vos bijoux

Venez me rendre visite.



Mes compétences :

Création

Luxe