Christelle CARTA

Grande rigueur, sens réel de l'organisation, de précision et discrétion

Dynamique, autonome et ponctuelle



Un intérêt certain pour les challenges

Facilité d'adaptation



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Office

Internet

Ciel Compta

AGATE

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Comptabilité générale

As400

Paie

Microsoft Dynamics

Informatique

Droit social

Assistanat commercial

Logistique industrielle

Assistanat de direction

Droit du travail

Commerce B2B

Commerce international

Microsoft Windows

IPC

Adobe