Bonjour,



Actuellement Assistante du Dirigeant de proximité, je manage une équipe de treize gestionnaires paie. Le portefeuille actuel de notre équipe est de 3000 agents. Cette expérience m'a permis d'acquérir l'expertise nécessaire dans le domaine de la paie et RH.



Ce poste requiert une bonne maîtrise de la règlementation RH et de la rigueur notamment pour les opérations de contrôle, de la réactivité pour répondre aux besoins des agents, de la discrétion et le respect des agents. Du respect et de la discrétion pour les servir au mieux.



Ces qualités je les ai acquises et perfectionnées au sein de la SNCF au fil des missions qui m’ont été confiées.



Je me tiens à votre disposition pour toute demande de renseignements complémentaires.



Christelle Cartier



Mes compétences :

Paie

Animation de réunions

Code du travail

Conduite de projet

Accompagnement au changement

Reporting

HR Access

Ressources humaines

Assistance administrative