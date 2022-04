Mes compétences :

Prise en main de la caisse et de la monnaie

Comptage et lecture de caisse

Enregistrement des articles / scan

Ouverture de la caisse

Verification des caddies et cabas

Assurer l encaissement tout types de reglements

Etablissement des factures

Verification du fonctionnement du materiel

Remboursement des retours

Preparation de commande drive