Christelle CERDAN

Je suis une personne qui aime se qu'elle fait.

Mon métier hôtesse d'accueil et agent de sécurité.

Les sociétés pour lesquelles j'ai travailler sont sécuritas Stanley faceo samsic sécurité sngst.

Je possède également ma carte professionnelle ainsi que mon cqp.

J'aime ce contact avec différentes personnes.

J'aimerai retrouver un emploi stable dans cette branche.

Je suis souriante, motivé, sérieuse et rigoureuse.

La dernière entreprise pour qui j'ai travailler est Lectra.

C est une société internationale.



Mes compétences :

Gestion du standard

Traitement de texte

Classement

Un excellent relationnel