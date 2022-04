Bonjour à tous !



Je me présente, je m'appelle Christelle CHALVET, 42 ans, quatre enfants de 21 à12 ans .

J'habite REMILLY SUR LOZON 50570 dans la Manche.

Je suis célibataire.



J'ai pour projet d'atteindre un rêve qui me tient à coeur depuis longtemps.



J'aimerai créer un bar/pub avec soirées à thème et salle de jeux .



Je souhaite l'appeler LE CHRIS PUB



Il se situe à MARCHESIEUX 50190.



Il aura pour intérêt de proposer à la population, des animations variées tel que : spectacles, soirées à thème, magie, chants, karaoké, etc.



Afin de réaliser ce projet, je suis dans l'obligation de faire quelques travaux de mises aux normes obligatoires, de déco, achat de matériel, etc.et donc de récolter des fonds.



Afin que vous compreniez mes motivations, je vais commencer par vous raconter un petit bout de ma vie;



J'ai vécu onze ans avec le père de mes trois premiers enfants.

Nous étions propriétaires d'une maison que nous avons du vendre à notre séparation.



J'ai ensuite refait ma vie avec le père de ma petite dernière avec qui j ai vécu sept ans;

Ce dernier pocédait une maison à rénover.

J'ai donc investi l argent de ma maison dans la sienne;

Une fois sa maison achevée et biensûr mon compte à sec, cet homme décide tout à coup de vivre seul et me met donc à la rue avec mes quatre enfants.

Je n ai rien récupéré sur l investissement faite dans cette maison.

