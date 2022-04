Christelle CHAMPENOIS

J'ai 34 ans, je suis mariée et mère de 3 enfants.



Je souhaite me reconvertir professionnellement afin d'intégrer une équipe au sein d'une société au poste d'assistante administrative.



Je suis titulaire d'un BAC + 3 et d'une formation par correspondance en secrétariat médico-social.



Mon expérience d'assistante maternelle m'a permis de développer un bon contact avec les personnes. De plus, mes expériences d'hôtesse de caisse, d'employée polyvalente en restauration et d'employée de bureau au sein de deux grandes sociétés d'assurance m'ont amenée à travailler efficacement en équipe.



Depuis février 2009, je m'occupe des tâches administratives et de secrétariat de la société de mon époux bénévolement.



Mes compétences :

équitation

Minutieuse

Nouveau

Ponctuelle

Sport