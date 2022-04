Christelle CHARLES HERBAUT

Suite à un plan social, je suis à la recherche d'un poste en CDI en tant qu'assistante commerciale, de direction ou administrative.



Mon expérience acquise dans le monde du travail me permet aujourd'hui d'être polyvalente et opérationnelle dès la prise de poste.



Professionnelle, sérieuse et comptétente, je suis très à l'aise dans le domaine du commercial dans lequel j'ai une aisance confirmée.



Le travail en équipe est un élément essentiel pour moi ; échanger et communiquer sont les atouts majeurs d'une bonne relation de travail.



Mon objectif aujourd'hui est de trouver à nouveau un emploi qui me permettra d'échanger et de collaborer avec de nouvelles personnes, de partager des idées et de participer au développement de ma nouvelle société.











Mes compétences :

TETRA

SAP

Microsoft Word / excel

Lotus Notes

Sténographie

Assistance administrative

Assistanat commercial

Assistanat de direction

Formation logistique - transport des marchandises