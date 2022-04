Christelle CHASSEPOUX

Satisfaire les besoins du client dans le respect des objectifs commerciaux,

Gérer et orienter le flux lient : accueillir le client et l'orienter, veiller au repect du planning des RDV, remettre les moyens de paiement, réaliser les opérations courantes

Obtenir un RDV qualifié à valeur ajoutée : traiter les alertes de la base de données client, repérer les opportunités de vente lors d'un contact client, argumenter sur les offres possibles,

Découvrir le client et ses besoins

Répondre aux objections et aux questions du client

Contractualiser la relation avec le client

Prévenir et gérer le risuqe commercial

Assurer la gestion des automates en agence



Mes compétences :

Assurances

Banque

Esprit d'équipe

Organisation

Adaptabilité