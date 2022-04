Christelle CHAUVIN

Société de services en ingénierie Informatique, METSYS se positionne sur le marché comme un intégrateur de solutions d’infrastructure à forte valeur ajoutée. Partenaire des plus grands éditeurs et constructeurs, METSYS conseille ses clients tout au long de leurs projets, de la phase de conception à la phase de réalisation ou même de support.



Avec le même rythme d’évolution que les systèmes d’information, notre savoir-faire s’adapte quotidiennement pour répondre aux besoins de nos clients. Audit, Conseil, intégration de solutions, conduite du changement ou encore support technique sont les métiers pour lesquels nous sommes reconnus.



Le succès de METSYS repose sur un ensemble de valeurs plus que jamais nécessaires pour répondre aux attentes et aux enjeux de nos clients. Ces valeurs constituent le socle de notre double ambition: la confiance de nos clients et l'excellence de nos collaborateurs. Qualité, Respect, Transparence, Expertise, Suivi, font partie des mots qui pourraient résumer ce que nous sommes.



De part notre activité de conseil et d'intégration de solutions informatiques, nos experts sont le coeur de notre metier. Techniciens, Ingénieurs, Consultants, Architectes, Chefs de projet, Passionnés de technologies, nous recrutons de nombreux profils pour renforcer nos équipes. N'hésitez pas à consulter fréquemment nos annonces ou à contacter notre service Ressources Humaines.



Mes compétences :

SSII