Christelle CHEMIN

ParChemin Secrétariat est une entreprise de télé secrétariat orientée profession juridique, à taille humaine, permettant de redonner un sens aux valeurs telles que la conscience professionnelle et le goût du service...



Pourquoi moi me direz vous???



A l'opposé des centres d'appels « usine », je m'implique dans l'image de votre activité, et je me démarque par ma volonté de développer avec tous mes clients une réelle collaboration de qualité.



Je mesure les enjeux pour votre activité d'un accueil aimable et souriant de vos interlocuteurs.



La confidentialité et le secret professionnel sont garantis. Vous avez besoin d'un login et d'un mot de passe pour accéder à votre agenda, une clause de confidentialité est incluse dans notre contrat de prestation de services.



Je serai dédiée, moi même, dans 99.5% des cas à notre collaboration, autant dans la prestation d'accueil téléphonique, que dans la dactylographie et les services administratifs



L'adaptabilité à vos besoins, je vous propose des tarifs dégressifs, net de TVA, en toute transparence et sans surprise. Flexibilité et souplesse de notre collaboration : Vous ne signez aucun engagement de durée. Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité notre collaboration, vous stoppez celle-ci sans préavis.



Ma réactivité (et celle de mes collaborateurs techniques!), dés réception postale de vos documents contractuels et votre fiche de renseignements : le relais de votre accueil téléphonique est mis en place, votre agenda est en ligne et nous pouvons démarrer notre collaboration.



Ma disponibilité du lundi au vendredi de çh à 12h30 puis de 13h30à 18h30



Mes compétences :

Accueil téléphonique

gestion agenda

Gestion de l'urgence

Dactylographie