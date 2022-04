Je suis une personne souriante et à l'écoute. La polyvalence dont j'ai su faire preuve au cours de mes différents postes m'a permis de m'adapter facilement et de mettre en pratique mon sens de l'organisation. Je maîtrise parfaitement l'outil informatique et mon investissement est total.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

EJP