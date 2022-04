- Gestion de la relation avec les fournisseurs et les clients,

- Tenue d'une comptabilité générale jusqu'au bilan,

- Utilisation de SAGE Comptabilité,

- Maîtrise des outils informatiques : Word (publipostage), Powerpoint, Access, Excel (tableaux croisés dynamiques), et internet,

- Bon relationnel, esprit d'équipe, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse,



Mes compétences :

Secrétariat