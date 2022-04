Christelle CHIFFOLEAU

J’ai pratiqué mon métier avec passion, une réelle envie d’apporter au sein d’une entreprise mon dynamisme et mes acquis professionnels dans le respect de l’équipe et des pratiques existantes.

Mes expériences dans divers domaines Tertiaire m’ont permis de développer de nombreuses compétences administratives mais aussi de la rigueur, de l’autonomie, du sérieux, de la réactivité.

Une qualité d’écoute, de contact, un esprit d'équipe et une excellente capacité d’adaptabilité.

Je suis organisée, j'ai le sens du service client et un excellent relationnel.



Mes compétences :

Assistance administrative

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Tempo

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Lotus Notes/Domino

G T A

Adonix X3