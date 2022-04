Christelle CHRISTELLE.RIOU33

Ancienne Miss Aquitaine 95 et finaliste au concours de Miss France 96, j'ai souhaité continuer à évoluer dans le milieu des concours de beauté afin d'apporter mon savoir faire et mon expérience aux jeunes filles qui souhaitent concourir.

Artiste dans l'âme et ancienne militaire, je conjugue esthétique et rigueur, deux qualités indissociables pour devenir Miss et Ambassadrice régionale, il est question de défiler dans les deux cas!.

J'aime la mode, le sport, en particulier l'équitation, la course à pied et les Arts martiaux.

Je pratique le piano et j'aime beaucoup lire et dessiner à mes heures perdues.

Les voyages, les langues étrangères et la découverte de différentes cultures font aussi partie de mes hobbies.