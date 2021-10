Christelle CHRISTELLE TECHER (TECHER)

Je suis animatrice radio pour l'émission mensuelle en direct de 1h "Oxygène" sur Bordofm https://www.bordofm.fr/ (Une web radio locale).

J'ai la chance d'avoir carte blanche et d'interviewer des personnes qui apportent leur expérience, et montent que tout est possible.

Résilience, espoir, bienveillance et cela avec humour et authenticité.



Je suis une Artiste Multidimensionnelle, auteur/compositeur/interprète. J'écris, je chante, je peint et m'intéresse depuis plus de 20 ans au développement personnel (Conférencière sur "Le 4 Accords Toltèques", Coaching, prestations de bien être en entreprise etc...)



J'essaie d'apporter, à ma hauteur, la lumière, l'espoir et surtout montrer que nous avons les réponses en nous. Remettre l'humain et les valeurs, notamment l'acceptation des différences sont l'un de mes rêves.



Je suis en train de crée mon Podcast afin de vous donner, redonner la parole à celles et ceux qui font avancer le monde et qui ne sont pas mis en lumière à la hauteur qu'ils ou elles méritent selon moi.



Le Bénévolat fait partie de ma vie, je suis bénévole pour l'association "Le repaire de Kikou" (https://www.lerepairedekikou.com)



LE REPAIRE DE KIKOU LE BUT :



Libérer la parole des enfants face au cancer qui offre des livrets pédagogiques afin d'expliquer le cancer aux enfants (13 000 livrets ont étés offerts aux hôpitaux jusque dans les Dom-Tom.



L'association "rêves" (www.reves.fr) qui réalise le rêve d'enfants gravement malades (Depuis 14 ans)