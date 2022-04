Christelle CHRISTOPHE

Actuellement en 1ère Es je souhaite continuer mon parcours ( jusqu'à présent sans embûches, Brevet des collèges avec mention bien, bon résultats scolaires, élève assidue et sérieuse, bénéficiaire d'une bourse d'études de mérite attribué aux parcours d'excellence ...) afin de parvenir à mon objectif principal qui est celui de devenir experte comptable voir m'expertiser encore plus dans ce domaine. J'ai aussi de très bonne facultés en ce qui concerne les nouvelles technologies et suis également attirée par ce secteur. J'ai également fais parti du programme IPEI Lille qui m'as beaucoup intéressée et ouvert les yeux, lequel malheureusement j'ai du abandonner des la seconde année pour des raisons familles très complexes. Je suis certes encore très jeune pour ce genre de site mais suis également attiré par le monde du travail et cherche sans cesse a me tenir au courant de toutes les nouveautés et avancés du monde du travail.



Mes compétences :

Informatique

Langue

Sportive