Christelle CIDECIYAN

Comptable confirmée dans plusieurs domaines : SCPI, hôtellerie et OPCI pendant plus de 20 ans, j'ai su m'adapter à ses différents domaines, prendre des initiatives être autonome, travailler en équipe. Afin d'accroitre mes connaissances j'ai effectué un stage à la Direction des Ressources Humaines à l'Institut Le Val Mandé où j'ai découvert le métier de gestionnaire paie & RH :

recueil des éléments variables de la paie,

comptabilisation des éléments de paie,

contrôle des 350 bulletins de paie, rédactions des contrats, calcul des IJSS.

Cette dernière expérience m'a permise de compléter et approfondir mes connaissances.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sorties

Bulletins