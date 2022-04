Christelle CLAIR-DELAMARRE

Depuis Janvier 2014 : SEWAN COMMUNICATIONS



Responsable des ventes indirectes, Région Sud Ouest



Sewan est Opérateur de communications, notre métier est de fournir tout type de communications pour les entreprises.



Notre objectif est de simplifier l’accès et l’utilisation des services.



Notre distribution est en mode indirect uniquement via des contrats en marque blanche.



Rejoignez notre réseau de partenaires, devenez l'interlocuteur unique de vos clients et booster votre marge !





2007-2013 : FUTUR TELECOM

Chef des Ventes Aquitaine/Limousin, Vente Indirecte



• Mission première : Recruter, Former et animer un réseau de partenaires

• Formation continue des partenaires aux offres, promotions et méthode de vente

• Recrutement de nouveaux partenaires sur le secteur (meilleure DNA Nationale)

• Coaching des commerciaux, management par influence

• Accompagnement clientèle

• Aide au recrutement des commerciaux pour les partenaires

• Mise en place de challenges commerciaux régionaux





De 2000 à 2006 : HP FRANCE / Division Procurve,

Reseller Account Manager/Key Account Manager/Wholesaler Manager



• Responsable Commercial Région (PNN+Est) & Grands Comptes (Leroy Merlin International/ Groupe Mulliez)

• Ouverture de nouveaux comptes et de nouveaux partenariats (maillage du secteur confié)

• Animation du réseau de partenaires et gestion des affaires

• Vente BtoB et BtoC

• Elaboration des réponses, soutenance aux Appel d’offres

• Gestion des grossistes à valeur ajoutée et mise en place d’un réseau de partenaire

• Encadrement et animation des équipes de chefs produits chez les grossistes

• Accompagnement et montée en compétence des partenaires recrutés

• Organisation de concours de vente, élaboration des objectifs

• Formation des commerciaux et des chefs produits

• Gestion du recrutement et mise en place d’une équipe de commerciaux sédentaires





De 1997 à 2000 : AZLAN

Chef Produit CISCO



• Avant-vente interne auprès des commerciaux, et externe auprès des partenaires intégrateurs et clients finaux.

• Mise en place du programme de partenariat CISCO Premier au niveau National.

• Gestion des partenaires certifiés au niveau national

• Evangélisation du marché à la sortie de la commutation LAN en France (Cisco Catalyst)

• Gestion du programme Smart Net (maintenance)





De 1996 à 1997 : AZLAN

Commerciale sédentaire



• Responsable sur secteur Sud-Est

• Elaboration des architectures réseaux, multi constructeurs

• Gestion des projets

• Recrutement de nouveaux partenaires





De 1994 à 1996 : OLIVETTI

Commerciale sédentaire (Alternance)



• Commerciale sédentaire sur les comptes de l’Armée, réponses aux appels d’offres nationaux.

• Prospection et suivi clients





Mes compétences :

Réseaux

Telecom

Commercial