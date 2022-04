Christelle CLEPPE

Je suis actuellement en poste en tant qu'assistante administrative chez Soluval à Aniche. Mon contrat se termine le 12 février 2019. Je recherche donc un poste d'assistante administrative.



Ma formation de 13 années d’expérience en secrétariat administratif dont 11 en tant que gérante de ma société ainsi que ma formation de secrétaire assistante médico-sociale à l’AFPA d’ARRAS et mon stage de 6 semaines au centre de Santé de Lallaing m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences parmi celles que vous recherchez. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, rigueur, sens de l’organisation, dynamisme, polyvalente et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.







Mon expérience m’a permis d’acquérir toutes les compétences nécessaires à la bonne exécution des taches du poste à pourvoir. Régulièrement confrontée aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.







Intégrer votre structure, représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail pourra s’exprimer pleinement.







Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je suis disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.



Mes compétences :

Data Entry

Invoicing > Issuing Invoices

Payroll