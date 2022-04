Christelle COET-AMETTE

Chargée de prospective/ studies and prospective departmentModifier







septembre 2010– Bordeaux , France



- Strategic information related to the development of Education at european level / veille stratégique sur les développements dans le domaine de l'éducation et de la formation au niveau européen

- Qualitative study on Erasmus'mobility in French universities / Etude qualitative sur la mobilité Erasmus conduite dans les universités françaises

- Drafting strategic papers : position paper on the new EU programme for education & training / Participation à la rédaction de documents ou notes stratégiques par exemple "position" sur le futur programme européen d'éducation et de formation

- Strenghtening links and cooperation with National Agencies and networks all over Europe / Renforcer la coopération avec les agences naionales et les réseaux au niveau européen