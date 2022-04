Christelle COMETTI

Filiale du groupe Société Générale, ALD Automotive est l’un des leaders européens du financement et de la gestion de parcs automobiles. Mes missions principales sont :



1) Partie revente VO :



- Fixation des prix de réserves pour la revente.

- Affectation dans un canal de vente.

- Gestion des États de stocks.

- Reporting sur la gestion des ventes.

- Revirement des encaissements des ventes aux clients.

- Aide au développement du système informatique.

- Statistiques diverses sur la partie VO pour une optimisation des ventes.

- Aide à l'équipe sur la gestion courante (courrier, factures, bon d'enlèvement, etc....).

- Gestion d'une équipe de 4 personnes.

- Établissements des entretiens annuels de l'équipe.



2) Partie Gestion Commerciale :



- Chargement des nouveaux véhicules dans notre SI.

- Modification de contrat selon la demande des clients (duplicata carte grise, carburant, transfert de contrat, etc...).

- Envoi des états mensuels aux clients.

- Reporting sur le service.

- Aide à l'équipe sur la gestion courante.

- Gestion d'une équipe de 3 personnes.

- Établissements des entretiens annuels de l'équipe.



Mes compétences :

Automotive

Dial+