Christelle CORMIER

Accueil et orientation de la clientèle



Tenu de l’agenda judiciaire



Distribution, affranchissement et enregistrement du courrier et la gestion des messages électroniques



Utilisation d’outils bureautiques



Rédaction des actes de procédure, mise en forme, réalisation des dossiers de plaidoirie, suivi des dossiers, frappe des correspondances et actes de procédures avec dictaphone



Rédaction des assignations, conclusions, dossiers de plaidoirie, constitution, placement, signification, facturation et relance clients, réclamations contentieuses, oppositions à tiers détendeurs



Formalités juridiques (constitution, dissolution et liquidation de sociétés, augmentation de capital, changement d’objet social)



Déclaration de la TVA, facturation



Recherches juridiques



Suivi des stocks, identification des besoins en approvisionnement et gestion des commandes



Mise à jour des données de suivi d’activités liées à la structure



Suivi et vérification des contrats de maintenance de la structure



Indexation et archivage des dossiers professionnels



Mes compétences :

Juridique

Secrétaire juridique