Depuis une quinzaine d'années, j'accompagne les équipes et les personnes. Mon parcours m'amène à avoir une bonne connaissance des systèmes humains dans des contextes de changement.

Ma démarche est avant tout de conjuguer efficacité et plaisir de travailler ensemble pour une performance durable.



Je prends plaisir à travailler avec les groupes, les équipes et les duos, en particulier quand les métiers et les compétences sont différents = > accompagnement d'équipes en création, en fusion et en développement, en transition.



J'anime des groupes de cadres qui développent leur rôle et leurs compétences en apprenant des expériences de chacun = > animation et supervision de groupes de co-développement (ex : managers, chefs de projets, commerciaux, consultants...).



J'accompagne les managers pour s'intégrer rapidement en prise de poste ou opérer un changement de posture managériale = > coaching individuel





Christelle CORNART

06.64.11.11.31

ccornart@gmail.com