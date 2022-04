Christelle COUAHO

Relooking

raie invisible

pose front lace wig (avec human hair)

tissage tendance (coupe tendance et toutes sortes de tissage)

design coiffure

coiffure/chignon de cérémonie(baptême, mariage, dîner gala...)

soins de visage (effet instantané)

maquillage (artistique, cérémonie,quotidien)

préparation de pommade pour tout type de peau

pédicure et manucure

pose ongle: (Gel UV /Résine, Capsule)

vente de produits cosmétiques (pour cheveux , corps et visage)

venez et découvrez nos prestations à des prix défiant toutes concurrences



Mes compétences :

Afrique

OTT