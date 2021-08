Des qualités humaines associées à de réelles compétences en ressources humaines. Je suis sensible et sensibilisée aux problématiques de la discrimination: handicap, senior, diversité... J'apprécie de transmettre mes compétences et de mettre en relation des personnes de tout horizon.



Mes compétences :

Recrutement

Formation

Droit du travail

Accompagnement individuel

Accompagnement changement

Organisation d'évènements

Développement commercial

Sourcing

Communication

management transversal