Christelle CRESPIN

Capacité d'adaptation et d'organisation; d'écoute et de compréhension ; réactive et relationnelle; goût pour le travail soigné .

respect des qualités et de l'image de l'entreprise



Mes compétences :

Assurer le recrutement des collaborateurs

Gérer les conflits

Concevoir et animer les réunions/training

Définir les objectifs à atteindre

Suivre les statistiques et analyses

Atteindre les objectifs

Déterminer le besoin du client

Gérer les impayés

Gérer les appels physiques et téléphoniques

Classer puis archiver

Vérifier les comptes

Remettre en banque

Ressortir la TVA

Rapprocher les comptes aux factures

Concevoir et réaliser un catalogue publicitaire

Conseiller et vendre

Accueillir et renseigner le client

Traiter et saisir les commandes du devis à la fact