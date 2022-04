Christelle CRIMETZ

15 ans d'expérience dans les Ressources Humaines m'ont permis d'acquérir de larges compétences dans le domaine du développement des Ressources Humaines et en particulier dans le champ de la formation professionnelle.



Domaines de compétences :

- Stratégie et Pilotage de la formation

- Pilotage de la GPEC

- Expertise et promotion des Instituts de formation internes

- Gestion des carrières

- Management du Recrutement

- Management de projets RH (Etudes de rémunérations, Enquêtes de satisfaction, Mise place d'un SI)

- Management d'équipe (20 personnes)

- International







Mes compétences :

Anglais courant

Developpement ressources humaines

Management

Team management

Training management

Project management

Gestion de projet