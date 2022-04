Christelle DACQUAY

Je suis une femme de 35 ans, mariée, 3 enfants de 15, 12 et 11 ans.

Après une expérience de 16 années dans le commerce j'ai décidé de reprendre une formation d'auxiliaire de vie qui correspond beaucoup plus à mes attentes.

Suite à cette formation j'ai eu un premier emploi de 7 mois à l'ehpad La Quicampoise de Cherbourg-Octeville, et un emploi pour l'ehpad Pierre Beregovoy d'Equeurdreville-Hainneville. Ces emplois m'ont permis d'acquérir une plus grande expérience dans ce domaine qui me tient particulièrement a cœur.

Je suis personne d'agréable compagnie et qui aime le travail en équipe. J'affectionne tout particulièrement la présence auprès des personnes âgées ou handicapées.

Mes différents emplois m'ont permis de travailler avec des personnes souffrant de différents troubles de la mémoire ou atteint de la maladie d'Alzheimer, ce qui m'a permis de mieux appréhender ces maladies.

Je suis disponible pour tout type d'offre, même en travail de nuit.

Je suis éligible en contrat CAE ou CUI de pôle emploi.