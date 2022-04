Christelle DAUDE

Après avoir travaillé 6 ans en banque/finance à l'international,je souhaite aujourd'hui occuper un poste dans le secteur de la communication .

Ayant une grande faculté d'adaptation et le sens du relationnel,je souhaite mettre à profit mon expérience pour organiser de grands événements au sein de votre entreprise.



Mes compétences :

Communication

Gestion

Gestion de projet

Relationnel

Esprit d'équipe

Formation professionnelle

Management

Esprit d'initiative

Dynamique

Loan IQ

Visual Basic for Applications

SQL

Reuters Financial Applications

Middle Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Bloomberg Software

Back office