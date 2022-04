Christelle DAUM GONCALVES

Forte d’une expérience dans le voyage, j’ai pu appréhender un très grand nombre d’aspects du secteur : conception et vente de voyages, création de marques, élaboration d’outils de promotion et de communication, suivi d’indicateurs de performance, management d’équipe. La partie négociation m’a permis d’acquérir une grande expérience de terrain, de contact, d’autonomie et de maîtrise du circuit de production, pour acheter au mieux et pouvoir élaborer des produits ciblés.



Mes compétences :

Communication

Développement commercial

Management

Gestion de projet

Tourisme

Vente

Marketing