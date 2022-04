Christelle DAVID-BASEI

Après un parcours de chercheur en pharmacochimie dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et dédié à la recherche et découverte de nouveaux médicaments dans les domaines cardio-vasculaires, puis des maladies métaboliques et enfin, en oncologie, je me suis tournée vers le secteur caritatif en intégrant la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.



La Direction de l'Action Scientifique , regroupe 2 métiers : d'une part, l'expertise des demandes de financement des projets de recherche en cancérologie adressés à la fondation et le suivi des projets financés, et d'autre part, les communications et animations scientifiques autour des projets soutenus et des chercheurs qui les mènent.



Dans le cadre de mes fonctions, j'assure la mise en œuvre de la stratégie scientifique, la coordination entre ces métiers, la direction de l'équipe qui m'entoure, l'élaboration et le suivi des budgets de la recherche à hauteur de 30M d'euros annuels et la représentation de la Direction auprès des instances, des chercheurs et institutionnels à l'échelle nationale et internationale.



Mes compétences :

Recherche

Communication scientifique

Plongée

Chercheur

Chimie medicinale

Cancérologie

Industrie pharmaceutique

Santé

Financement de projet

Financement de l'innovation