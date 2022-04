Christelle De BEAUCORPS

Après plusieurs postes en entreprise, je conseille des entreprises, organismes et associations sur leur communication globale et leur image. J'interviens pour des missions très variées, ponctuelles ou au long cours. J'ai egalement collaboré plusieurs années avec une agence de communication.



Je prends en compte tous les aspects de l'image car aucun détail n'est négligeable dans ce domaine et tous concourent à construire une image cohérente et efficace.



Pour mes clients qui ont une dimension internationale, j'attache beaucoup d'importance à la qualité de la communication en anglais et au respect des spécificités culturelles des pays cibles.



Maire adjoint dans ma commune, je suis chargée de la communication, de la politique culturelle, du développement du tourisme et de la vie économique (commerces et entreprises). J'ai ainsi enrichi mes compétences avec la communication publique et politique et les relations avec les différents publics institutionnels.



Je suis disponible pour de nouvelles missions et de nouveaux clients.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Audit

Communication

Communication institutionnelle

Communication sociale

Communications

Conseil

Crisis Communications

Édition

Environment

International

Management

Multicultural

Multicultural environment

Multiculturelle

Presse

PUBLIC

Public relations

Rédaction

Rewriting

Réseaux sociaux