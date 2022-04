Christelle DEBOIS-LEBEAULT

J'ai suivi une formation universitaire à la Faculté de droit de Poitiers.



J'ai exercé ma première activité professionelle à Orléans, au sein d'une association d'information juridique ouverte, dans le cadre de l'accès au droit, à tous les particuliers.



J'ai ainsi tenu des permanences juridiques en mairie ou au sein de la Maison de Justice et du Droit d'Orléans.



Mon rôle consistait à apporter une information juridique aux particuliers rencontrant des difficultés, dans les domaines tant famillial, que du travail ou encore de la consommation.



Ensuite, en janvier 2004, j'ai intégré une société de conseil en management au sein de laquelle j'exerçais la fonction de consultante en droit social.



Dans ce cadre, je répondais chaque jour aux différentes questions tant de salariés que de dirigeants d'entreprises, relatives aux problématiques des relations de travail individuelles et collectives, de la paie, des charges et prestations sociales, des conventions collectives...



Forte de ces compétences, j'ai intégré l'école des avocats en janvier 2008, et prêté serment en décembre 2009, après l'obtention du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat.



Depuis, j'exerce mon activité à TOULOUSE.



Mon activité est principalement orientée vers le conseil et le contentieux en droit social, mais j' interviens aussi régulièrement dans des domaines tels que le droit de la famille, de la consommation...



Mes compétences :

Droit du travail

Droit de la famille