Christelle DEBRAY

COMMERCIAL : Conseiller, renseigner et préconiser au téléphone pour élargir un réseau de distribution, fidéliser la clientèle existante, analyser le besoin d’un client et lui proposer la meilleure solution produit en tenant compte de ses contraintes techniques et budgétaires, prise de rendez-vous pour organiser les tournées des commerciaux et les SAV, relancer les devis et les appels d’offres en cours.



ADMINISTRATION : Saisie de devis, de commandes, de factures, relation avec les différents services commerciaux, techniques de l’entreprise et administratifs, régler les litiges et relancer les impayés jusqu’à la procédure de contentieux, secrétariat de Direction, suivi des visites médicales, des embauches et des licenciements.



MARKETING : élaborer des argumentaires pour contacter par téléphone des clients potentiels et répondre aux objections face à la concurrence, remonter les informations pour contribuer à l’évolution des produits, suivre et participer à l’évolution des procédures Qualité Interne et externe. (Fiabilité, respect des délais, S.A.V).



ORGANISATION : coordonner et gérer l’intendance des salons professionnels, mettre en place des sessions de formation, anticiper les besoins en documentation.