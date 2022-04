Christelle DEBRIENNE

Titulaire d'un BEP Carrières Sanitaire et Sociales,j'ai travaillé comme ASH en structure et comme aide à domicile auprès de particuliers.

J'axe mes recherches sur le travail d'aide à domicile poste pour lequel on me reconnait des qualités de patience,d'écoute et d'autonomie.



Mes compétences :

Aide à la prise des médicaments

Tâches ménagères courantes

Maîtrise du matériel médical

Aide à la toilette et au change

Aide à la prise des repas

Surveillance de l'etat de santé

Entretien du logement