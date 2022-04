Christelle DEDIEU

Salariée chez DEKRA depuis 6 ans et demi, j'ai commencé dans le service de la Direction Régionale Sud Ouest (16 départements : de Saintes en passant par Limoges, Albi, Toulouse, Biarritz, Bordeaux) sur le poste des Appels d'Offre au niveau Régional. Mes tâches principales étaient la veille des AO, le montage des dossiers réponses en collaboration avec les Responsables d'Activité pour tout ce qui concernait le chiffrage et le dossier technique, l'envoie des dossiers et le reporting des retours positifs ou négatifs des Maîtres d'Ouvrages. Petit à petit mon poste s'est élargie avec la gestion de l'établissement de Toulouse : commande des fournitures, gestion de l'entretien du bâtiment en collaboration avec les diverses Entreprises extérieures (plombier, électricien, espaces verts....), gestion des cartes d'accès de l'établissement.....En janvier 2013, j'ai eu l'opportunité d'enrichir mon expérience dans le Service Commercial de la DR SO avec la gestion des contrats nationaux et régionaux. Depuis Septembre 2013 j'ai en plus en charge la gestion du secteur méditerranée (planning, facturation...) au sein de Pôle BTP.



