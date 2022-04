Christelle DELAPLACE

Envie de bouger et de m'épanouir dans un emploi où je pourrais améliorer mon expérience professionnelle. Grande capacité d'adaptation et de compréhension. Motivée. Volontaire. Sérieuse.



Mes compétences :

SAP

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Acces

Bug Tracking System

SAP IS M

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7